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В Турции обвинили Россию: знала о позиции военных, по которым нанесла удар

Сегодня, 20:31

Турция регулярно обменивалась информацией с коллегами из России, чтобы избежать конфронтации.

Турция, военные
Турецкие военные time-news.net
Турецкий Генштаб заявил, что военные, попавшие под обстрел российских Военно-космических сил (ВКС) 9 февраля, находились на позициях около десяти дней.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Там также добавили, что координаты с расположением солдат были переданы российской стороне накануне. По словам представителя Генштаба, Турция регулярно обменивалась информацией с коллегами из России, чтобы избежать конфронтации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в пятницу, 10 февраля, заявил, что ВКС руководствовались переданными Анкарой координатами при нанесении ударов в Сирии.

"Ситуация очевидная, к сожалению. Наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были нам переданы турецкими партнерами. И в пределах этих координат турецких военных быть не должно было", — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что избежать подобных инцидентов в будущем поможет "совершенствование механизма координации". Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган "детально и конструктивно" обсудили происшествие, а также дальнейшее двустороннее сотрудничество, сообщал Песков.

Ранее журналист, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев выразил мнение, что удар российской авиации по турецким военным в Сирии является "пацанской местью" Владимира Путина Реджепу Тайипу Эрдогану.

Фото: time-news.

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Турция, Россия, Сирия, военные
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