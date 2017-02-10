В Турции обвинили Россию: знала о позиции военных, по которым нанесла удар

Турция регулярно обменивалась информацией с коллегами из России, чтобы избежать конфронтации.

Турецкие военные time-news.net

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Там также добавили, что координаты с расположением солдат были переданы российской стороне накануне. По словам представителя Генштаба, Турция регулярно обменивалась информацией с коллегами из России, чтобы избежать конфронтации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в пятницу, 10 февраля, заявил, что ВКС руководствовались переданными Анкарой координатами при нанесении ударов в Сирии.

"Ситуация очевидная, к сожалению. Наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были нам переданы турецкими партнерами. И в пределах этих координат турецких военных быть не должно было", — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что избежать подобных инцидентов в будущем поможет "совершенствование механизма координации". Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган "детально и конструктивно" обсудили происшествие, а также дальнейшее двустороннее сотрудничество, сообщал Песков.

Ранее журналист, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев выразил мнение, что удар российской авиации по турецким военным в Сирии является "пацанской местью" Владимира Путина Реджепу Тайипу Эрдогану.

Фото: time-news.