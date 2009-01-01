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В Турции перевернулся автобус с туристами из Германии, есть жертвы и пострадавшие

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Турция, Германия, ДТП, автобус < >
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1 / 4 ДТП произошло в районе города Манавгат. (ntv.com.tr)

В результате аварии три человека погибли, еще десять, в том числе один ребенок, получили травмы.

Турция, Германия, ДТП, автобус
ДТП произошло в районе города Манавгат. ntv.com.tr
В турецкой Анталии перевернулся пассажирский автобус, перевозивший туристов из Германии. В результате аварии три человека погибли, еще десять, в том числе один ребенок, получили травмы.

Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие случилось на шоссе в районе города Манавгат в Анталье, сообщает NTV.

Пострадавших доставили в больницу, как отметили медики, один из них в тяжелом состоянии. 

Водителя автобуса задержала полиция. Другие подробности инцидента не уточняются.

Напомним, 6 октября, в Коломенском районе Московской области произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли шесть человек.

Фото: ntv.com.trbirhaberoku.com

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Турция, Анталия, автобус, туристы, Германия, жертвы, пострадавшие
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