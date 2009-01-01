В Турции перевернулся автобус с туристами из Германии, есть жертвы и пострадавшие

В результате аварии три человека погибли, еще десять, в том числе один ребенок, получили травмы.
Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие случилось на шоссе в районе города Манавгат в Анталье, сообщает NTV.
Пострадавших доставили в больницу, как отметили медики, один из них в тяжелом состоянии.
Водителя автобуса задержала полиция. Другие подробности инцидента не уточняются.
Напомним, 6 октября, в Коломенском районе Московской области произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли шесть человек.
Фото: ntv.com.tr; birhaberoku.com