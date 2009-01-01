В Турции предотвратили теракт — застрелили смертника

Злоумышленника уничтожили в городе Мерсин.

Турецкие правоохранители, иллюстрация Reuters

В турецком городе Мерсин полицейские— застрелили злоумышленника, на котором был "пояс шахида (смертника —)".

Об этом рассказал главный прокурор населенного пункта Мустафа Эркан, пишет РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.

В то же время агентство уточнило, что инцидент произошел в районе Енишехир вблизи полицейского участка.

"Смертник был застрелен во время вооруженного столкновения с силами безопасности… Мы детально проверяем, не был ли нападающий членом ИГИЛ… Удалось предотвратить серьезное нападения благодаря успешной работе нашей полицейской команды", — отметил чиновник.

Ранее стало известно, что во Франции правоохранители во время обыска в пустующей квартире в городе Вильжюиф (южный пригород Парижа) обнаружили взрывчатку и компоненты для ее изготовления.