В Турции предотвратили теракт — застрелили смертника

Злоумышленника уничтожили в городе Мерсин.
Об этом рассказал главный прокурор населенного пункта Мустафа Эркан, пишет РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.
В то же время агентство уточнило, что инцидент произошел в районе Енишехир вблизи полицейского участка.
"Смертник был застрелен во время вооруженного столкновения с силами безопасности… Мы детально проверяем, не был ли нападающий членом ИГИЛ… Удалось предотвратить серьезное нападения благодаря успешной работе нашей полицейской команды", — отметил чиновник.
Ранее стало известно, что во Франции правоохранители во время обыска в пустующей квартире в городе Вильжюиф (южный пригород Парижа) обнаружили взрывчатку и компоненты для ее изготовления.