В Турции разбился военный самолет, пилоты погибли

Учебный самолет SF-260D упал сразу после того, как взлетел.
Военный самолет разбился сразу после взлета, сообщает турецкое издание Daily Sabah.
Известно, что учебный самолет SF-260D упал сразу после того, как взлетел. Его обломки нашли в 3 км от воздушной базы, с которой стартовала машина.
Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы, Инспекторы работали на месте падения самолета, однако предварительные причины аварии пока не озвучили.
Напомним, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148авиакомпании "Саратовские авиалинии". На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил