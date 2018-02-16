В Турции разбился военный самолет, пилоты погибли

Учебный самолет SF-260D упал сразу после того, как взлетел.

Самолет SF-260D разбился во время учебных полетов. airwar.ru

Два пилота погибли во время выполнения учебных полетов на западе Турции в районе Чигли.

Военный самолет разбился сразу после взлета, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Известно, что учебный самолет SF-260D упал сразу после того, как взлетел. Его обломки нашли в 3 км от воздушной базы, с которой стартовала машина.

Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы, Инспекторы работали на месте падения самолета, однако предварительные причины аварии пока не озвучили.

Напомним, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148авиакомпании "Саратовские авиалинии". На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил