В Турции выявили "куратора" убийцы российского посла Карлова – СМИ

По сведениям прокуратуры, Алтынташ начал придерживаться радикальных взглядов под воздействием одного из своих знакомых.

Алтынташ убил Карлова по наводке куратора Reuters

В Турции задержали бывшего сотрудника Управления по информационным технологиям и связи Шахина Согюта, которого считают идейным вдохновителем убийцы посла РФ в Анкаре Андрея Карлова

Как сообщает агентство Anadolu, выйти на след злоумышленника помогли записи с камер наружного видеонаблюдения.

По версии следствия, Согют был членом организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), скрылся сразу после убийства российского посла. 26 февраля он воспользовался услугами одного из банков в Анкаре. На записях с видеокамер видно, как Согют подошел к зданию банка, сделал звонок, а затем вошел внутрь. Правоохранители обратили внимание на тревожный вид Согюта, который постоянно оглядывался на видеокамеры.

Затем следователи несколько дней следили за подозреваемым. Задержан он был 5 апреля.

Следователи полагают, что Алтынташ не самостоятельно принял решение убить российского посла. Они пришли к выводу, что Согют передал убийце приказ о физическом устранении российского дипломата, спланировал само покушение, а затем удалил электронную переписку Алтынташа.

Напомним, 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" вооруженный человек восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер. Нападавший был убит в ходе операции полиции. Стрелок, который был одет в костюм и галстук, был идентифицирован как Мэрт Алтынташ, член спецподразделения полиции Анкары.