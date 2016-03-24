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В Турции "забанили" суда из оккупированного Крыма: ввели жесткий контроль и проверки

Сегодня, 16:11

Контроль обеспечивается путем запроса от судов документов о выходе из последнего порта, а также записей бортового журнала.

Турция, ВМС
ВМС Турции vestikavkaza.ru
В Турции руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса циркулярные письма "Определенные принципы судоходства в регионах Черного моря и Крыма".

Об этом идет речь в сообщении BlackSeaNews.

В документе идет речь о необходимости принять меры с учетом внешней политики Турции, связанной с ограничениями, наложенными на заходы судов в порты Крыма.

Турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщается о том, что "суда, прибывающие из региона Крыма и его портов, не пропускаются в нашу страну (Турцию, — ред.), а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется".

Кроме того, вводится жесткая система контроля.

"Контроль обеспечивается путем запроса от судов документов о выходе из последнего порта, а также записей бортового журнала по выходу из последнего порта, для сопровождения субъекта при сообщении руководством портов о прибытии судов из черноморских портов, а также проводится контроль за использования всех доступных систем и открытых ресурсов (AIS и т.п.) для проверки того факта, что корабли прибыли из указанных портов...".

Более того, руководство турецкого порта должно получить письменное обязательство, что последней точкой отбытия судна, которое обращается в турецкий порт, не является крымский порт, и оно не идет из турецкого порта в крымские. Никакие действия не совершаются относительно пошлины, портовых и торговых документов, имеющих на себе отметку "Крым".

Сообщается также, что этот контроль и сопровождение проводится лично руководством каждого турецкого порта. Введение такой процедуры является следствием распространенной практики, когда суда-нарушители в последнее время массово указывают турецким морским и портовым органам ложную информацию о портах назначения. Особенно отмечается, что "эти действия применяются полностью и без исключений, несмотря на владельца, флаги судов и то, загружены они или нет."

При условии выполнения этого предписания, турецкие портовые органы могут влиять на все без исключения суда, направляющиеся проливом Босфор.

Турция, контроль, Крым
blackseanews.net

Напомним, ранее сообщалось, что Volkswagen запретил продавать в Крыму свои машины.

Фото: vestikavkaza.ru, blackseanews.net.

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Турция, Крым, суда, контроль
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