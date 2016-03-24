В Турции "забанили" суда из оккупированного Крыма: ввели жесткий контроль и проверки

Контроль обеспечивается путем запроса от судов документов о выходе из последнего порта, а также записей бортового журнала.

ВМС Турции vestikavkaza.ru

В Турции руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса циркулярные письма "Определенные принципы судоходства в регионах Черного моря и Крыма".

Об этом идет речь в сообщении BlackSeaNews.

В документе идет речь о необходимости принять меры с учетом внешней политики Турции, связанной с ограничениями, наложенными на заходы судов в порты Крыма.

Турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщается о том, что "суда, прибывающие из региона Крыма и его портов, не пропускаются в нашу страну (Турцию, — ред.), а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется".

Кроме того, вводится жесткая система контроля.

"Контроль обеспечивается путем запроса от судов документов о выходе из последнего порта, а также записей бортового журнала по выходу из последнего порта, для сопровождения субъекта при сообщении руководством портов о прибытии судов из черноморских портов, а также проводится контроль за использования всех доступных систем и открытых ресурсов (AIS и т.п.) для проверки того факта, что корабли прибыли из указанных портов...".

Более того, руководство турецкого порта должно получить письменное обязательство, что последней точкой отбытия судна, которое обращается в турецкий порт, не является крымский порт, и оно не идет из турецкого порта в крымские. Никакие действия не совершаются относительно пошлины, портовых и торговых документов, имеющих на себе отметку "Крым".

Сообщается также, что этот контроль и сопровождение проводится лично руководством каждого турецкого порта. Введение такой процедуры является следствием распространенной практики, когда суда-нарушители в последнее время массово указывают турецким морским и портовым органам ложную информацию о портах назначения. Особенно отмечается, что "эти действия применяются полностью и без исключений, несмотря на владельца, флаги судов и то, загружены они или нет."

При условии выполнения этого предписания, турецкие портовые органы могут влиять на все без исключения суда, направляющиеся проливом Босфор.

Напомним, ранее сообщалось, что Volkswagen запретил продавать в Крыму свои машины.

Фото: vestikavkaza.ru, blackseanews.net.