В турецком аэропорту произошло ЧП с самолетом Boeing, фото

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1 / 4 В результате инцидента в аэропорту турецкого города никто не пострадал (Reuters)

Инцидент случился прошлой ночью, на борту находились более 160 человек, их эвакуировали.

В результате инцидента в аэропорту турецкого города никто не пострадал Reuters

В ночь на воскресенье, 14 января, на севере Турции в аэропорту города Трабзон пассажирский самолет Boeing авиакомпании Pegasus скатился со взлетно-посадочной полосы.

Аэропорт был временно закрыт, он уже возобновил работу, причины чрезвычайного происшествия с бортом выясняются, пишет "Анадолу".



"Инцидент произошел во время посадки самолета Boeing 737-800. Пострадавших нет. Все 162 человека, находившиеся на борту самолета, эвакуированы", — говорится в статье.

Напомним, вечером 10 января в столице Польши Варшаве в международном аэропорту им. Фредерика Шопена пассажирский самолет авиакомпании LOT сел без переднего шасси. Узнать больше о случившемся можно здесь.