В турецком аэропорту произошло ЧП с самолетом Boeing, фото

Инцидент случился прошлой ночью, на борту находились более 160 человек, их эвакуировали.
Аэропорт был временно закрыт, он уже возобновил работу, причины чрезвычайного происшествия с бортом выясняются, пишет "Анадолу".
"Инцидент произошел во время посадки самолета Boeing 737-800. Пострадавших нет. Все 162 человека, находившиеся на борту самолета, эвакуированы", — говорится в статье.
Напомним, вечером 10 января в столице Польши Варшаве в международном аэропорту им. Фредерика Шопена пассажирский самолет авиакомпании LOT сел без переднего шасси. Узнать больше о случившемся можно здесь.