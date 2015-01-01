В турецком Измире прогремел взрыв, есть погибшие: полиция уничтожила двух террористов

Один погибший был офицером полиции, другой — работником суда в районе Измира Байракли.
Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News со ссылкой на информационные агентства Doğan и Anadolu.
Сообщается, что один погибший был офицером полиции, другой — работником суда в районе Измира Байракли.
Также сказано, что в вооруженной стычке с полицией столкнулись трое боевиков, двое из которых были позже убиты. Нападение произошло примерно в 16:00 по местному времени, недалеко от полицейского блокпоста, возле входа в суд, которым пользовались судьи и прокуроры.
Несколько машин скорой помощи были отправлены на место инцидента. Раненых отвозили в ближайшие больницы.
İzmir'deki patlamada ilk belirlemelere göre 3 yaralı var https://t.co/KonODIgn5w pic.twitter.com/YPYQTaH7Jc— CNN Türk (@cnnturk) 5 января 2017 г.
Напомним, в ночь на 1 января неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе. В результате 39 человек погибли и около 70 получили ранения.