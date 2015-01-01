В турецком Измире прогремел взрыв, есть погибшие: полиция уничтожила двух террористов

Один погибший был офицером полиции, другой — работником суда в районе Измира Байракли.

В турецком Измире прогремел взрыв Reuters

В четверг, 5 января, в турецком Измире меньшей мере два человека погибли в результате взрыва рядом со зданием суда автомобиля со взрывчаткой.

Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News со ссылкой на информационные агентства Doğan и Anadolu.

Сообщается, что один погибший был офицером полиции, другой — работником суда в районе Измира Байракли.

Также сказано, что в вооруженной стычке с полицией столкнулись трое боевиков, двое из которых были позже убиты. Нападение произошло примерно в 16:00 по местному времени, недалеко от полицейского блокпоста, возле входа в суд, которым пользовались судьи и прокуроры.

Несколько машин скорой помощи были отправлены на место инцидента. Раненых отвозили в ближайшие больницы.

Напомним, в ночь на 1 января неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе. В результате 39 человек погибли и около 70 получили ранения.