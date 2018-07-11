В "турецком плену" застряли еще более 500 украинских туристов. МИД от проблемы открестился

Консул Украины с украинцами встретился, но помочь ничем не смог.

В аэропорту Анталии опять застряли украинские туристы. Wikiyours

Из-за задержки сразу четырех рейсов в турецком аэропорту застряли 543 украинских туриста

Как рассказал представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич Украинской правде, с туристами встретился украинский консул. Однако помощи от него туристы не получили.

"Опять авиаперевозчик (не "Браво") и туроператор выясняют, кто перед кем должен, и бремя этих недоразумений ложится на плечи украинцев… Но консул не имеет полномочий обязать стороны конфликта урегулировать ситуацию. Решить этот вопрос могут и должны стороны, которые брали на себя обязательства предоставить пакет достойных туристических услуг гражданам Украины", – рассказал Кирилич.

Напомним, в связи с отменой авиарейсов компании Bravo Airways из Киева, Харькова и Запорожья в Тунис в столичном аэропорту собрались почти 100 туристов. Всех пассажиров с отмененных рейсов собрали в Жулянах, но отсюда рейсы в Тунис также были отменены. При этом некоторые туроператоры не выходили на контакт, игнорировали все обращения и телефонные звонки.

Позднее в аэропорту "Киев" застряли тысячи украинских туристов. Туристы не могли вылететь в Анталию и Батуми. Как утверждает представитель авиакомпании, они не получили денежный транш от туроператоров и им просто не за что заправить самолет. Со своей стороны туроператор говорит, что все оплачено и проблема именно в авиаперевозчике.

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