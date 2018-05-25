В Туркменистане устроили облаву на людей, использующих в туалете газеты с фото президента

В городе Гумдаг на западе Туркменистана с прошлой недели участковые инспекторы обязаны обходить туалеты в частных подворьях.

Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ЕРА / UPG

В Туркменистане правоохранители ищут "нарушителей", которые из-за дороговизны туалетной бумаги используют в уборных газеты с изображением президента Гурбангулы Бердымухамедова

В городе Гумдаг на западе Туркменистана с прошлой недели участковые инспекторы обязаны обходить туалеты в частных подворьях. Помимо домов должны обходить свалки, чтобы искать испачканные куски газет, пишет "Новая газета".

При этом найти "нарушителей" несложно: на каждой газете написан номер дома подписчика. Туалетная бумага в Туркменистане дорогая, а на газеты заставляют подписываться каждую семью. И не попасть — во всех смыслах — на Бердымухамедова очень сложно: он реально на каждой обложке главной ежедневной газеты страны "Нейтральный Туркменистан", говорится в статье.

Это уже не первая охота на газеты в туалетах Туркменистана. В марте в городе Гороглы за газету в туалете уволили директора местной школы.

"Спецслужбы периодически теперь ходят в дома с неожиданными рейдами к жителям страны (официальные органы сильно тужились, но так и не смогли дать комментарий по теме) и ищут "нарушителей", — говорится в материале.

Автор говорит, что если после первого раза человека поймают с газетой снова — ему грозит увольнение с работы.

По информации издания, в Туркменистане сейчас продовольственный кризис и практически нет наличных денег. Наблюдатели отмечают сильнейший дефицит любых товаров. Люди начали распродавать бытовую технику, остатки скота и украшения, а в очередях на международные переводы денег гибнут люди: 15 мая издание "Хроника Туркменистана" сообщило о том, что в городе Дашогуз насмерть задавили 50-летнюю женщину.

Напомним, ранее сообщалось, что в Туркменистане запретили авто всех цветов, кроме белого.

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