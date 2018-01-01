В Twitter нашли ошибку и просят сменить пароли

В компании заявили, что по неизвестной причине пароли оказались незамаскированными.

Twitter рекомендует сменить пароль Коммерсантъ

Корпорация Twitter рекомендует всем пользователям этой сети микроблогов сменить пароли для входа в систему из-за обнаруженной ошибки в системе хранения паролей.

"Когда вы устанавливаете пароль для своего аккаунта в Twitter, мы используем технологии, которые маскируют его так, чтобы никто в компании не мог его видеть. Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале. Мы исправили ошибку, и наше расследование показывает, что нет никаких признаков проникновения или неправомерного использования", — говорится в заявлении на сайте компании.

Менеджмент микроблога рекомендует пользователям сменить пароли, которые теперь находятся под надежной защитой.

Напомним, по данным на конец 2017 года, в Twitter было зарегистрировано более 330 миллионов активных пользователей.

Как ранее сообщалось, после того, как президент США Дональд Трамп на своей странице в сервисе Twitter опубликовал сообщение с упоминанием стран-участниц ОПЕК ("Организация стран – экспортеров нефти") цены на нефть марки Brent заметно снизились.

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