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В Украине опровергли заявление Польши об отсутствии захороненных воинов УПА в Грушовичах

Сегодня, 20:22

Украинский наблюдатель заявил о наличии останков трех человек.

УПА
В Украине заявили, что захоронение не является символическим Фото: Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN
Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович опроверг информацию польских коллег об отсутствии могил членов Украинской повстанческой армии на кладбище в Грушовичах.

"Это подтверждают воспоминания очевидцев, архивные данные, характер и глубина захоронений, сопроводительный материал. Подтверждаются свидетельства и воспоминания, что воинов УПА подзахоранивали преимущественно ночью к гражданским захоронениям", - процитировал он заявление украинского наблюдателя Святослава Шеремета.

Представитель украинской делегации подчеркнул, что Польша ошибочно называет памятник в Грушовичах символическим, поскольку на самом деле он был надмогильным.

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Фото: Facebook/Владимир Вятрович

Напомним, ИНП Польши заявил, что на месте надгробного памятника воинам УПА нет соответствующих захоронений. В результате археологических исследований на этом месте были обнаружены гражданские одиночные захоронения 16 человек, среди которых мужчины, женщины и дети.

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Теги:  
Польша, могила, УПА, Грушовичи, Святослав Шеремет, Владимир Вятрович
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