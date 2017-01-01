В Украину совершит визит глава ведущего европейского государства

Информацию обнародовал один из высокопоставленных украинских дипломатов.
Такую информацию на своей странице в Twitter опубликовал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. "Вводим новую дипломатическую моду на вышиванку в замке Бельвю. Федеральный президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер принял приглашение президента Петра Порошенко посетить в этом году Украину", - написал дипломат.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в России переводчик переврал слова Штайнмайера о Крыме.