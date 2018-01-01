В УПЦ МП назвали главную угрозу от создания единой поместной церкви в Украине

Митрополит отметил, что "искусственные попытки создать автокефальную Церковь" могут привести к "всеправославному скандалу".

В УПЦ МП раскритиковали идею Порошенко создать единую поместную церковь.

Попытки политиков создать единую поместную Церковь в Украине грозят поставить крест на самой идее преодоления в стране церковного раскола.

Такое мнение высказал управляющий делами УПЦ (Московского патриархата) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью греческому агентству церковных новостей "Ромфеа", пишет Интерфакс.

"Я хотел бы сказать тем, кто свои антицерковные действия объясняет якобы попытками восстановить единство православия в Украине: если мы будем иметь в Украине параллельную юрисдикцию, то это означает, что в нашей стране мы уже никогда не будем иметь единой Украинской церкви, и наш народ будет разделен на века", – подчеркнул он.

Также митрополит отметил, что "искусственные попытки создать автокефальную Церковь" могут привести к "всеправославному скандалу".

Ранее Церковь Киевского патриархата обвинила Россию в намеренном противодействии получению автокефалии. Украинское духовенство считает, что российская церковь не имеет права вмешиваться в решение данного вопроса.

В свою очередь президент Украинской ассоциации религиозной свободы, народный депутат Украины Виктор Еленский заявил, что если Константинопольский патриархат предоставит Украинской Православной Церкви статус автокефалии, о котором просил президент Петр Порошенко, то в Украине де-факто будут действовать сразу две канонические церкви.

Напомним, по причине разногласий дату рассмотрения вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Синоде Константинопольского патриархата перенесли на июнь.

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