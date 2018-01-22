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В Узбекистане в теле младенца нашли 16 швейных иголок, фото

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Узбекистан, младенец, голки < >
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1 / 4 Медики уже вытянули 13 иголок. (kun.uz)

Иглы в теле мальчика находились по меньшей мере в течение месяца.

Узбекистан, младенец, голки
Медики уже вытянули 13 иголок. kun.uz
В Ферганской области Узбекистана врачи нашли в теле 11-месячного ребенка 16 швейных иголок.

В ходе девятичасовой операции медики вытянули 13 иголок. В ближайшее время его повторно прооперируют для извлечения из организма оставшихся трех игл, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения республики.

По словам собеседника агентства, в ходе проведения анализов выяснилось, что иглы в теле мальчика находились по меньшей мере в течение месяца. Пока неизвестно, как они попали в его организм.

По информации местных СМИ, жительница области обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием ребенка.

С помощью рентгена медики обнаружили в нескольких частях его тела 16 игл разной формы и длины. Младенца срочно прооперировали в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте.

Заведующий детского отделения РНЦЭМП профессор Хабибулла Акимов в разговоре с изданием отметил, что мальчик вряд ли самостоятельно проглотил иглы. Кроме того, врачи не нашли в его пищеводе и желудке каких-либо повреждений. Акимов предположил, что иголки попали в его тело извне.

Как уточняет издание, по данному факту правоохранительные органы начали расследование.

Напомним, в США 5 лет назад родился мальчик, у которого не было мозга.

 
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Узбекистан, младенец, ребенок, иголка
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