В Узбекистане в теле младенца нашли 16 швейных иголок, фото

Иглы в теле мальчика находились по меньшей мере в течение месяца.

Медики уже вытянули 13 иголок. kun.uz

В Ферганской области Узбекистана врачи нашли в теле 11-месячного ребенка 16 швейных иголок.

В ходе девятичасовой операции медики вытянули 13 иголок. В ближайшее время его повторно прооперируют для извлечения из организма оставшихся трех игл, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения республики.

По словам собеседника агентства, в ходе проведения анализов выяснилось, что иглы в теле мальчика находились по меньшей мере в течение месяца. Пока неизвестно, как они попали в его организм.

По информации местных СМИ, жительница области обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием ребенка.

С помощью рентгена медики обнаружили в нескольких частях его тела 16 игл разной формы и длины. Младенца срочно прооперировали в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте.

Заведующий детского отделения РНЦЭМП профессор Хабибулла Акимов в разговоре с изданием отметил, что мальчик вряд ли самостоятельно проглотил иглы. Кроме того, врачи не нашли в его пищеводе и желудке каких-либо повреждений. Акимов предположил, что иголки попали в его тело извне.

Как уточняет издание, по данному факту правоохранительные органы начали расследование.

Напомним, в США 5 лет назад родился мальчик, у которого не было мозга.