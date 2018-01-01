В Узбекистане заинтересовались девственностью школьниц

Администрация учебных заведений инициировала массовые проверки.
Как сообщает "Радио Озодлик" со ссылкой на директора одного из учебных заведений города, по школам ходят врачи из ближайших поликлиник и делают всем ученицам УЗИ. Процедуру оплачивают родители.
"Всем ученицам делают УЗИ. В школы из ближайших поликлиник приходят врачи, берут с каждой ученицы по три тысячи сумов и проверяют их на девственность. Кроме того, городской отдел народного образования поручил нам провести собрание с родителями и объяснить им сложившуюся ситуацию. Также нас обязали выявить учениц, родители которых находятся за пределами страны, и поставить их на внутренний учет", – сказала репортеру директор одной из школ в Андижане.
Причиной таких действий стало обращение 13-летней девочки в больницу, где медики выявили у семиклассницы 18-недельную беременность. Как выяснили правоохранители со слов школьницы, ее мама находится на заработках в России, а она была неоднократно изнасилована 60-летним дядей – мужем сестры матери.
Подозреваемый находится под следствием, хотя вину свою отрицает. Ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.
Журналисты отмечают, что в Узбекистане участились случаи изнасилования несовершеннолетних родственниками.
Напомним, ранее в Кыргызстане администрации некоторых школ начали в массовом порядке отправлять старшеклассниц на гинекологическое исследование − ради установления факта их невинности. Известно, что родители поддерживают данные меры администрации школ, но просят, чтобы осмотр проводили женщины-гинекологи.
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