В Варшаве группа пьяных украинцев избила поляков.Фото

Пьяные задержаные признали свою вину только после того, как протрезвели.
Как уточняет Польское радио, инцидент произошел ночью, 9 января. Словесная перепалка и оскорбления переросли в драку. Пострадавших поляков (27 и 28 лет) били кулаками. Затем нападавшие разбежались. Тем не менее, полиции удалось их задержать.
Поначалу задержаные украинцы все отрицали, озвучивая разные версии инцидента. Протрезвев, злоумышленники в возрасте от 19 до 24 лет признали себя виновными в содеянном.
Им грозит до трех лет лишения свободы.
Другие новости мира
В Варшаве пассажирский самолет сел без переднего шасси, фото