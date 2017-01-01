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В Варшаве группа пьяных украинцев избила поляков.Фото

Сегодня, 13:37
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Пьяные задержаные признали свою вину только после того, как протрезвели.

policja.waw.pl
В Варшаве задержали пятерых украинцев, которые в состоянии алкогольного опьянения избили двух поляков.

Как уточняет Польское радио, инцидент произошел ночью, 9 января. Словесная перепалка и оскорбления переросли в драку.  Пострадавших поляков (27 и 28 лет) били кулаками. Затем нападавшие разбежались. Тем не менее, полиции удалось их задержать.

Поначалу задержаные украинцы все отрицали, озвучивая разные версии инцидента. Протрезвев, злоумышленники в возрасте от 19 до 24 лет признали себя виновными в содеянном.

Им грозит до трех лет лишения свободы.

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