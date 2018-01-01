В Варшаве радикалы сожгли портрет Бандеры и растоптали красно-черный флаг. Киев осудил манифестацию

В посольстве утверждают, что на акции присутствовали и противники действий националистических организаций.

Под посольством Украины в Польше растоптали красно-черный флаг Фото: Facebook/Robert Winnicki

Под посольством Украины в Варшаве 19 марта прошла манифестация польских националистов , которые сожгли портреты лидеров украинской независимости Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Журналист Евгений Приходько сообщил в Facebook, что посол польского Сейма Роберт Винницкий положил на землю красно-черный флаг и стал на него со словами "это бандеровская тряпка".

"Нет и не может быть вопросов к ультраправым, потому что дружба с Россией и отсутствие ума, наверное, оправдывает подобные действия", - написал автор.

Фото: Facebook/Евгений Приходько

Активист и инициатор акции Роберт Винницкий на своей странице в соцсети подтвердил участие в манифестации и заявил, что данная акция была ответом на марш с антипольскими лозунгами, который прошел в марте во Львове.

Фото: Facebook/Robert Winnicki

На инцидент отреагировали в посольстве Украины в Польше. Дипломаты отметили, что действия поляков действуют на руку Кремлю. В сообщении отмечается, что на акции присутствовали граждане Польши, которые высказывали Украине поддержку.

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля", - заявили украинские дипломаты.

Фото: Facebook/Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Напомним, 4 марта во Львове состоялось шествие, приурочено ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Участники марша несли в руках провокационные антипольские лозунги.

Позже, заместитель начальника Министерства иностранных дел Бартош Чихоцкий заявил, что Украина проявила неблагодарность после того, как Польша в связи с российским конфликтом поставила Украине.