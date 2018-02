В Вашингтоне площадь перед посольством РФ назвали именем Немцова

Городской совет Вашингтона единогласно поддержал окончательный вариант законопроекта о присвоении площади перед посольством России имени убитого оппозиционера Бориса Немцова

Документ вступил в силу. Об этом на своей странице в Twitter сообщил бывший сопредседатель партии "ПАРНАС", глава фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза.

"Городской совет Вашингтона единогласно одобрил и принял постоянно действующий законопроект B22-539, согласно которому площадь перед посольством России получит имя Бориса Немцова", — написал он.

Церемония открытия состоится 27 февраля. В этот день в 2015 году российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в столице России.

