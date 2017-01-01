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В Вашингтоне площадь перед посольством РФ назвали именем Немцова

Сегодня, 00:55

Соответствующее решение ратифицировал горсовет столицы США.

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Горсовет Вашингтона назвал площадь именем Бориса Немцова. Фото: Twitter/vkaramurza
Городской совет Вашингтона единогласно поддержал окончательный вариант законопроекта о присвоении площади перед посольством России имени убитого оппозиционера Бориса Немцова.

Документ вступил в силу. Об этом на своей странице в Twitter сообщил бывший сопредседатель партии "ПАРНАС", глава фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза.

"Городской совет Вашингтона единогласно одобрил и принял постоянно действующий законопроект B22-539, согласно которому площадь перед посольством России получит имя Бориса Немцова", — написал он.

Церемония открытия состоится 27 февраля. В этот день в 2015 году российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в столице России.


Как ранее сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице в честь погибшего российского политика Бориса Немцова могут назвать один из скверов.
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Борис Немцов, Вашингтон, США, площадь, посольство РФ
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