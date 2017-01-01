В Ватикане полиция задержала оголившуюся активистку Femen: видео

Свою акцию активистка Алиса Виноградова решила провести во время рождественской мессы Папы Римского.
На записи видно, как Виноградова подбегает к сцене вертепа и пытается взять в руки фигуру младенца Иисуса, однако затем ее сбивают с ног и валят на землю полицейские. При этом активистка Femen продолжает выкрикивать лозунги.
По предварительным данным, связь с задержанной Виноградовой на данный момент отстуствует.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве полуобнаженная активистка Femen забиралась на памятник князю Владимиру.