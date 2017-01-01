В Ватикане полиция задержала оголившуюся активистку Femen: видео

Свою акцию активистка Алиса Виноградова решила провести во время рождественской мессы Папы Римского.

Момент задержания ukr.media

Сотрудники итальянской редакции телеканала Euronews опубликовали на портале YouTube видеоролик задержания активистки движения Femen Алисы Виноградовой , которая обнажилась во время рождественской мессы Папы Римского Франциска в Ватикане.

На записи видно, как Виноградова подбегает к сцене вертепа и пытается взять в руки фигуру младенца Иисуса, однако затем ее сбивают с ног и валят на землю полицейские. При этом активистка Femen продолжает выкрикивать лозунги.

По предварительным данным, связь с задержанной Виноградовой на данный момент отстуствует.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве полуобнаженная активистка Femen забиралась на памятник князю Владимиру.