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В Ватикане полуобнаженная активистка Femen кормила ребенка грудью: видео

Сегодня, 10:12

Участницы Femen продолжают эпатировать общественность, обильно используя обнаженку.

Фемен
Момент инцидента femen.org
Полуобнаженная участница движения Femen кормила ребенка грудью на центральной площади Ватикана − пьяцца Сан Пьетро − во время воскресной мессы, которую служил Папа Римский Франциск.

На теле женщины были нанесены несколько надписей Alma Mater (в переводе с латыни − мать кормящая). Как сообщается на официальном интернет-портале Femen, протест был направлен против католической церкви, осуждая ее позицию насчет абортов, ЛГБТ-сообщества и насилия против женщин.

Кроме того, активистки Femen потребовали от Папы Римского признать право женщин невозбранно кормить детей грудью − в любом месте и в любое время.

На пьяцца Сан Пьетро активистку задержали и немедленно увели правоохранители. Также полицейские задержали нескольких журналистов, снимающих акцию протеста.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полуголая активистка Femen атаковала президента Чехии Земана.

 

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Femen, активистка, кормление, грудь, Ватикан, месса, папа Римский Франциск
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