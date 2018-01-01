В Ватикане священнику дали пять лет тюрьмы за детское порно

Подсудимый заявил, что это желание появилось у него по прибытии в Вашингтон.
Как сообщает Reuters, правонарушение священник совершил именно во время своего пребывания в США.
Капелла признался на первом слушании в пятницу, что у него появилось "болезненное" желание после того, как он прибыл в Соединенные Штаты, чтобы занять дипломатическую должность в посольстве Ватикана в Вашингтоне в 2016 году.
"Это никогда не было частью моей священнической жизни раньше", - сказал он суду, добавив, что был несчастлив в Вашингтоне.
Читайте также В Ватикане полуобнаженная активистка Femen кормила ребенка грудью: видео
Ранее в Австралии кардинала обвинили в равзращении несовершеннолетних; австралийский кардинал Джордж Пелл, занимающий пост казначея Ватикана, обвинен в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Речь идет о множественных эпизодах, имевших место в давнем прошлом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram