В Ватикане священнику дали пять лет тюрьмы за детское порно

Подсудимый заявил, что это желание появилось у него по прибытии в Вашингтон.

Ватикан сурово отнесся к обвиняемому EPA / UPG

Суд Ватикана огласил приговор католическому священнику, экс-сотруднику миссии Святого престола в США Карло Капелле; его приговорили к пяти годам лишения свободы за хранение детской порнографии.

Как сообщает Reuters, правонарушение священник совершил именно во время своего пребывания в США.

Капелла признался на первом слушании в пятницу, что у него появилось "болезненное" желание после того, как он прибыл в Соединенные Штаты, чтобы занять дипломатическую должность в посольстве Ватикана в Вашингтоне в 2016 году.

"Это никогда не было частью моей священнической жизни раньше", - сказал он суду, добавив, что был несчастлив в Вашингтоне.

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Ранее в Австралии кардинала обвинили в равзращении несовершеннолетних; австралийский кардинал Джордж Пелл, занимающий пост казначея Ватикана, обвинен в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Речь идет о множественных эпизодах, имевших место в давнем прошлом.

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