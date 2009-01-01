В Великобритании хотят отменить Brexit и разрушить мечты Путина

Новая партия "Демократы" отменит Brexit без проведения второго референдума.

Reuters

В Великобритании запускают новую политическую партию, которая отменит Brexit без проведения второго референдума.

Об этом заявил Джеймс Чэпман, бывший руководитель штаба министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, сообщает издание Independent, сообщает Укринформ

"Я объявлю о своем намерении возглавить новую партию "Демократы", которая отменит Brexit без проведения второго референдума", — заявил Чэпман.

Отмечается, что он планирует 9 сентября сообщить о создании партии во время "Народного марша за Европу".

Чэпман, который покинул команду Дэвиса, разочаровавшись в Brexit, считает, что "нет никакого роста и понятно, что каждый сектор нашей экономики будет страдать на протяжении следующих десятилетий".

"Настало время совестливых людей поставить интересы нации прежде всего и заверить, что мы опять — Великобритания, не Маленькая Британия Найджела Фараджа или мечты Владимира Путина", — подчеркнул Чэпман.

Напомним, 14 февраля 2017 года палата лордов приняла законопроект о выходе Британии из Евросоюза. Позже документ одобрила королева государства Елизавета II. Ожидается, что Brexit продлится два года.

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