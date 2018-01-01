В Великобритании назвали условие для возвращения России в G8

Мэй напомнила, что помимо ситуации вокруг аннексированного Крыма есть еще немало претензий к России.

Тереза Мэй RT

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что пока еще нельзя говорить о возвращении к формату G8 с участием России.

"Есть очень ясное объяснение, почему G8 стала G7 (...) Любые обсуждения, стоит ли возвращать Россию за стол переговоров, невозможны, если она не изменит свою линию поведения", - цитирует Мэй Reuters.

Комментируя предложение президента США Дональда Трампа вернуться к формату G8, Мэй напомнила, что помимо ситуации вокруг аннексированного Крыма есть еще немало претензий к России, в том числе и по событиям в Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Ответственность за это преступление Лондон возлагает на Москву.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание вернуть Россию в формат G8. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Комментируя заявление американского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметил, что российская сторона делает акценты на других форматах.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение к формату G8 невозможно, так как Россия не соответствует критериям членства в организации.

В связи с ситуацией в Украине и в Крыму в марте 2014 года "Большая семерка" на заседании в Гааге приняла решение, что саммит G8 в июне того же года состоится в формате G7 без участия России.

Встречи в формате G8 были приостановлены до тех пор, "пока Россия не изменит курс и не вернет обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение", говорилось в совместном заявлении руководства стран-членов. Сейчас в состав G7 входят США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Япония и Италия.

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