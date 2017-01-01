В Великобритании осудили выжигавшего инициалы на органах пациентов медика

Хирург утверждал, что все оставленные метки никак не нарушали функциональность органов.

Хирурги в операционной Reuters

В городе Бирмингем (Великобритания) суд оштрафовал на 10 тысяч фунтов стерлингов медика, имевшего привычку выжигать лазером свои инициалы на печени пациентов.

Как сообщает британское идание Independent, 53-летний хирург Симон Брэмхолл занимался этим еще в 2013 году. Тогда он выжег аргоновым лучевым коагулятором, предназначенным для прижигания сосудов ради остановки кровотечения, свои инициалы на донорских печенях двух пациентов.

Данный факт был обнаружен коллегами медика во время проведения повторной операции пациентам. По словам Брэмхолла, все оставленные метки никак не нарушили функциональность органов и со временем бы просто исчезли.

"То, что вы сделали, было злоупотребление полномочиями и предательством доверия пациентов", — приводит издание слова судьи", − заявил во время заседания судья Пол Фаррер. Кроме штрафа, он приговорил врача к году общественных работ.