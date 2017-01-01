В Великобритании судили изображавшего на клабдище привидение мужчину

Во время суда он признал, что его поведение на кладбище было неприемлемым.
Стэллард, будучи безработным, выпивал вместе с друзьями. Потом вся компания решила пойти на погост − чтобы поиграть в футбол, сообщает британское издание Daily Mail.
Как заявил во время судебного заседания прокурор Тим Конканнон, "во время игры обвиняемый пел и неуважительно вел себя среди могил".
"Он вскидывал руки в воздух и кричал: "У-у-у!" Предполагаю, что Стэллард хотел прикинуться привидением", — сказал государственный обвинител.
По словам адвоката Дэниз Сандерс, ее подопечный признал, что его поведение на кладбище было неприемлемым, поскольку "там об умерших скорбят их родные и близкие".
Кроме уплаты штрафа, еще 20 фунтов он должен заплатить в качестве возмещения судебных издержек. И аналогичную сумму Стэллард выплатит напуганной женщине, которую признали потерпевшей по этому делу.
Напомним, ранее в Великобратинии осудили выжигавшего на органах пациентов медика.