В Венгрии микроавтобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком, девять жертв: фото с места ДТП

Водитель микроавтобуса до смертельной аварии вел трансляцию в соцсети.

В Венгрии в результате ДТП погибли девять человек police.hu

Во вторник вечером, 22 мая, в Венгрии на шоссе румынский микроавтобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком , погибли девять человек.

Жертвами аварии, в частности, стали семь граждан Румынии, пишет румынское издание Adevarul со ссылкой на данные полиции.

По его сведениям, микроавтобус вез людей из Словении в Румынию.

Водитель транспортного средства, который также погиб, до аварии вел прямую трансляцию в соцсети Facebook.

В Венгрии в результате ДТП погибли девять человек police.hu

Ранее сообщалось, что под белорусским Каменецем Брестской области дети из украинской футбольной команды, ехавшие в микроавтобусе, попали в ДТП. Погиб мальчик 2005 года рождения, проживавший в Сумах.

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