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В Венгрии микроавтобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком, девять жертв: фото с места ДТП

Сегодня, 08:00

Водитель микроавтобуса до смертельной аварии вел трансляцию в соцсети.

Венгрия,микроавтобус,ДТП
В Венгрии в результате ДТП погибли девять человек police.hu
Во вторник вечером, 22 мая, в Венгрии на шоссе румынский микроавтобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком, погибли девять человек.

Жертвами аварии, в частности, стали семь граждан Румынии, пишет румынское издание Adevarul со ссылкой на данные полиции.

По его сведениям, микроавтобус вез людей из Словении в Румынию. 

Водитель транспортного средства, который также погиб, до аварии вел прямую трансляцию в соцсети Facebook.

Венгрия,микроавтобус,ДТП
В Венгрии в результате ДТП погибли девять человек police.hu

Ранее сообщалось, что под белорусским Каменецем Брестской области дети из украинской футбольной команды, ехавшие в микроавтобусе, попали в ДТП. Погиб мальчик 2005 года рождения, проживавший в Сумах.

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Теги:  
Венгрия, микроавтобус, грузовик, жертвы, ДТП, авария
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