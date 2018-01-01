"Непонятная хрень": в Якутии перед "отключением" солнца массово погибли птицы: фото, видео

Солнца не было видно с 11:30 до 14:00 дня, сообщили местные жители.

В Якутии на три часа "отключали" Солнце, после чего в тех районах обнаружили тушки мертвых птиц, а сегодня – странное атмосферное явление.

"Сегодня там вот такую хрень сфотографировали", – пишет пользователь Yakovina Ivan (см. первое фото).

А началось все с того, что издание International Business Times зафиксировало странную аномалию в Центральной Сибири: там над некоторыми районами на три часа "отключили" Солнце, превратив день в ночь. Издание утверждает, что метаморфозу успели зафиксировать спутники США.

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При этом самыми популярными причинами случившегося стали две версии:

явление НЛО,

падение метеорита,

испытание Кремлем нового секретного оружия.

По данным со спутников, арктическая часть Якутии резко погрузилась во тьму после зависания над нею гигантского черного облака. При этом площадь внезапного затмения превысила размер Британских островов, пишет ИА YakutiaMedia.

"Действительно была кромешная тьма. Она наступила не сразу, а постепенно. Солнца не было видно с 11:30 до 14:00 дня", – сообщили местные жители.

В это время там наблюдалось резкое снижение температуры, которое до сих пор не смогли объяснить метеорологи.

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По словам местных очевидцев, они видели странную вспышку незадолго до этих событий, а потом многим местным жителям стало трудно дышать.

Вот как описывает происшедшее житель села Эвено-Бытантайского района: "Это было утром в 11 часов, в доме стояла кромешная тьма. Без электричества ничего не было видно. Все ходили с фонариками. Ветра не было. Находиться на улице было невозможно, давило".

Стоит отметить, что никаких сообщений о затмениях или падении метеоритов в этом регионе, а также запланированных испытаниях оружия нет. Однако, судя по снимкам, военные на месте странных событий все же находились.

"По ватсапу распространяют сообщение что с американских спутников зафиксировали световую вспышку и повышение радиационного фона, и активность военных. Насколько это правда, военные нам точно не скажут", — цитирует издание жителей сел Эвено-Бытантайского района.

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При этом после "отключения" солнца поднялось много пыли. "Вода в бочках превратилась в месиво грязи, на поверхности озер образовался пыльный слой", – сообщил один из жителей.

Более того – после "переключения" на ночь средь бела дня возле озера "Байбал кюелэ" жители Эгинского района обнаружили 20 тушек мертвых птиц.

А сегодня в Facebook распространяют фото непонятного атмосферного явления, отдаленно напоминающего смерч (см. первое фото). "Так ракету с ядерным движком испытывают", – прокомментировал снимок пользователь Вячеслав Савотченко.

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