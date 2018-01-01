В Японии казнен основатель секты "Аум Синрикё" Сёко Асахара

Вместе с ним казнены еще 4 человека - часть руководящей верхушки секты и исполнителей теракта 1995 года в токийском метро.

Асахару признали виновным в терроризме и приговорили к виселице, приговор был приведен в исполнение AP News

В Японии приведен в исполнение смертный приговор в отношении руководителя террористической секты "Аум Синрикё" , ответственной за крупнейший теракт в истории Японии. Вместе с ним казнены еще 4 человека.

Об этом сообщает ERR.

В марте 1995 года сектанты совершили самый известный теракт в истории Японии - распылили отравляющий газ зарин в токийском метро, в результате чего погибли 13 человек и пострадали ещё около 6 тыс. После теракта многие члены секты были арестованы и предстали перед судом - на скамье подсудимых оказались в общей сложности более 200 человек. Последнего из причастных к теракту японские правоохранители задержали только в 2012 году - спустя 17 лет после теракта.

Помимо Асахары были казнены Киёхидэ Хаякава, который выполнял в секте роль военного министра, а также Томомаса Накагава и Ёсихиро Иноуэ. Всех приговоренных повесили.

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Ранее "Главред" сообщал, что религиозная секта "Аум Синрикё", полное название которой - "Религиозная корпорация Аум Синрикё" или "Учение истины Аум", была организована в июле 1987 года Тадзуо Мацумото, более известным как Сёко Асахара. Название секты в переводе с японского означает "Путь к истинной энергии познания". Численность секты достигала максимум 30 тысяч человек, из них 10 тысяч последователей в России. До запрета секты в Японии ее центр находился в Токио, штаб-квартира - в Фудзи. Также существовали филиалы в крупных городах Японии, на Цейлоне, в США, Германии и России.

На счету адептов секты несколько убийств и теракты с использованием отравляющих веществ. В 1994 году приверженцы "Аум Синрикё" распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, жертвами стали семь человек. В марте 1995 года сектанты совершили второй теракт, распылив зарин в метрополитене Токио на станциях "Касуми-га-сэки" и "Нагататё". Тогда 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести, результатом которого стали поражение опорно-двигательного аппарата, речи и органов зрения.

Отметились сектанты и в Украине - в 2013 году в международном аэропорту Симферополя пограничники задержали троих японцев — активистов религиозной секты "Аум Синрикё".

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