В Японии лже-копы забрали у китайца 1,6 миллиона долларов

В Стране восходящего Солнца мошенники ловко обманули предприимчивого жителя Китая
Когда парень вместе с приятелем покинули ювелирный магазин с чемоданом наличных денег, то их остановили три человека, одетые в полицейскую форму и попросили предъявить документы, сообщает портал Scmp. Затем они изъяли деньги и скрылись в неизвестном направлении.
Довольно быстро выяснилось, что денежные средства забрали не настоящие полицейские, а неизвестные мошенники. Сейчас правоохранительные органы Японии открыли уголовное дело и ведут розыск подозреваемых. Однако у них также появились вопросы к пострадавшему – по поводу того, как ему удалось скопить такое количество золота.
Напомним, ранее сообщалось о том, что американцы вложат 100 миллионов долларов в золотодобычу на Закарпатье.