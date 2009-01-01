В Японии лже-копы забрали у китайца 1,6 миллиона долларов

В Стране восходящего Солнца мошенники ловко обманули предприимчивого жителя Китая

Японские полицейские anti.fishki.net

Студент из Китайской Народной Республики был обманут мошенниками в Японии, куда он приехал для того, чтобы обменять 46 килограммов золота на 1,6 миллиона долларов США.

Когда парень вместе с приятелем покинули ювелирный магазин с чемоданом наличных денег, то их остановили три человека, одетые в полицейскую форму и попросили предъявить документы, сообщает портал Scmp. Затем они изъяли деньги и скрылись в неизвестном направлении.

Довольно быстро выяснилось, что денежные средства забрали не настоящие полицейские, а неизвестные мошенники. Сейчас правоохранительные органы Японии открыли уголовное дело и ведут розыск подозреваемых. Однако у них также появились вопросы к пострадавшему – по поводу того, как ему удалось скопить такое количество золота.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американцы вложат 100 миллионов долларов в золотодобычу на Закарпатье.