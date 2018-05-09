В Японии научились варить прозрачное пиво: фото

Напиток продаётся в пластиковых бутылках, так что его можно пить даже в офисе.

Пиво All-Free All-Time больше похоже на воду soranews24.com

В Японии пивоваренная компания Suntory разработала полностью прозрачное безалкогольное пиво.

Напиток продаётся в пластиковых бутылках, так что его можно пить даже в офисе, сообщает SoraNews24.

Suntory давно выпускает безалкогольное и малокалорийное пиво All-Free. Оно визуально мало чем отличается от обычных светлых лагеров, но в компании отмечают, что многие люди стесняются пить даже безалкогольное пиво. Поэтому Suntory разработала сорт All-Free All-Time, который больше похож на воду, чем на пиво.

Безалкогольное пиво очень популярно в Японии. Многие пьют его даже в обеденный перерыв в офисах, и Suntory позиционирует All-Free All-Time как идеально подходящий напиток для употребления на рабочем месте.

Оценить насколько новый продукт похож по вкусу и запаху на настоящее пиво можно будет 19 июня, когда All-Free All-Time появится в продаже.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Британии научились варить пиво из пищевых отходов.

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