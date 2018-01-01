В ЮНЕСКО опредилились с позицией по аннексированному Крыму

Информацию озвучил глава Министерства иностранных дел Украиyы Павел Климкин.

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ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) приняла решение, открывающее возможность отправки мониторинговой миссии и борьбы за охрану памятников культуры в аннексированном Россией полуострове Крым, в том числе и Ханского дворца в городе Бахчисарай.

Соответствующее сообщение опубликовал глава Министерства иностранных дел Украиyы Павел Климкин.

"Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение по Крыму. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в т.ч. Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние", - написал глава МИД на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter.

Twitter

Напомним, ранее в ЮНЕСКО рассказали, как "власти" Крыма уничтожают Ханский дворец.