В ЮНЕСКО опредилились с позицией по аннексированному Крыму

Информацию озвучил глава Министерства иностранных дел Украиyы Павел Климкин.
Соответствующее сообщение опубликовал глава Министерства иностранных дел Украиyы Павел Климкин.
"Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение по Крыму. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в т.ч. Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние", - написал глава МИД на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter.
Напомним, ранее в ЮНЕСКО рассказали, как "власти" Крыма уничтожают Ханский дворец.