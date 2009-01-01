В Южном Судане на грани смерти почти 100 тысяч жителей страны. ООН объявила о голоде

В общем от недоедания в Южном Судане страдает 40% населения страны, то есть 4,9 млн человек.

Reuters

В нескольких районах Южного Судана Организация Объединенных Наций объявила о голоде.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, почти 100 тысяч жителей страны могут погибнуть в ближайшее время, если в страну не поступит достаточный объем гуманитарной помощи, пишет русская служба BBC.

На грани голода находится около миллиона жителей. По данным ЮНИСЕФ, из них — более 250 тысяч детей. В общем от недоедания в стране страдает 40% населения страны, то есть 4,9 млн человек.

Наиболее сложная ситуация с обеспечением людей пищей сложилась в провинции Вахда на севере страны, которая граничит с Суданом.

Как сообщили представители Всемирной продовольственной программы ООН, несмотря на усилия гуманитарных организаций, продовольствий, поставляемых в Южный Судан, не хватает для помощи в самых голодных районах.

Так, ООН впервые за последние шесть лет объявляет о ситуации массового голода. Обычно объявления о голоде осуществляют, если как минимум 20% семей в стране или регионе страдают от сильного недоедания и никоим образом самостоятельно не могут решить эту проблему, или если 30% населения страдают от острого недоедания, а от голода погибает как минимум два человека в день на каждые 10 тысяч населения.

Стоит отметить, что экономическая ситуация в Южном Судане, который с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальва Кииром и оппозицией, ухудшается на протяжении нескольких лет. В ходе вооруженного конфликта в регионе погибли тысячи человек, еще более двух миллионов стали вынужденными переселенцами.

Южный Судан провозгласил независимость в 2011 году. В 1998 году, когда страна еще боролась за независимость от Судана, от голода на территории соверменного Южного Судана скончались, по разным данным, от 70-ти до нескольких сотен тысяч жителей.