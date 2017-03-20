В Южном Судане разбился самолет с десятками людей на борту

Трагедия произошла в аэропорту города Вау.
Об этом сообщает специализированный портал Airlive, пишет РИА Новости.
По данным агентства Reuters, которое опирается на сведения очевидцев, в результате инцидента есть несколько пострадавших.
Южносуданская газета National Courier утверждает, что разбился самолет авиакомпании Supreme Airlines Plane.
#BREAKING: South Supreme Airlines plane has crashed at Wau Airport in South Sudan; at least 9 pulled out alive, many feared dead. pic.twitter.com/3SopNFaPZG— chill (@chiIIum) 20 березня 2017 р.
Ранее сообщалось, что в канадском Монреале над торговым центром столкнулись два легкомоторных самолета Cessna 152, тогда один человек погиб, а еще три — пострадали. Узнать больше о трагедии можно здесь.
Видео: 33newss