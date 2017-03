В Южном Судане разбился самолет с десятками людей на борту

В аэропорту южносуданского города Вау, на его борту находились 44 человека, предположительно, все они погибли.

Об этом сообщает специализированный портал Airlive, пишет РИА Новости.

По данным агентства Reuters, которое опирается на сведения очевидцев, в результате инцидента есть несколько пострадавших.

Южносуданская газета National Courier утверждает, что разбился самолет авиакомпании Supreme Airlines Plane.

#BREAKING: South Supreme Airlines plane has crashed at Wau Airport in South Sudan; at least 9 pulled out alive, many feared dead. pic.twitter.com/3SopNFaPZG