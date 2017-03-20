Сегодня, 17:41 RSS

В Южном Судане разбился самолет с десятками людей на борту

Сегодня, 17:04

Трагедия произошла в аэропорту города Вау.

Южный Судан,самолет,разбился,жертвы
Место происшествия Скриншот видео с youtube.com
В аэропорту южносуданского города Вау разбился пассажирский самолет, на его борту находились 44 человека, предположительно, все они погибли.

Об этом сообщает специализированный портал Airlive, пишет РИА Новости.

По данным агентства Reuters, которое опирается на сведения очевидцев, в результате инцидента есть несколько пострадавших.

Южносуданская газета National Courier утверждает, что разбился самолет авиакомпании Supreme Airlines Plane.


Ранее сообщалось, что в канадском Монреале над торговым центром столкнулись два легкомоторных самолета Cessna 152, тогда один человек погиб, а еще три — пострадали. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Видео: 33newss

Теги:  
Южный Судан, самолет, разбился, жертвы
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...