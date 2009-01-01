В Южной Америке успешно запустили ракету c украинским двигателем, опубликовано видео

Запуск ракеты является частью программы Copernicus, реализуемой Европейским космическим агентством.
Носитель с украинским двигателем вывел на орбиту спутник Sentinel-2B, пишет Arianespace.
Как сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины, старт состоялся во вторник, 7 марта 2017 в 3:49 по киевскому времени.
Комплектация ракеты включала маршевый двигатель РД-843 4-ой ступени, который был разработан и изготовлен в Украине специалистами Конструкторского бюро Южное им. М.К. Янгеля и Южного машиностроительного завода им. Макарова.
Речь идет о запуске ракеты-носителя легкого класса Vega. Указанный пуск стал девятым в рамках программы Vega и первым в 2017 году.
Президент Петр Порошенко отреагировал на запуск ракеты в соцсети.
З космодрому Куру успішно стартувала ракета-носій Vega— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 березня 2017 р.
Маршовий двигун її 4-го ступеня розроблений і виготовлений в Україні.#GloryToUkraine pic.twitter.com/9ls05os4PP
Ракета вывела на орбиту спутник Sentinel-2B европейской программы глобального мониторинга окружающей среды и безопасности Copernicus.
Запуск ракеты является частью программы Copernicus, реализуемой Европейским космическим агентством по инициативе Европейской комиссии.
Масса спутника составляет более 1 тонны, аппарат обеспечивает мониторинг суши и океана.
Напомним, последний запуск ракеты "Вега" с украинским двигателем состоялся 5 декабря.
видео: Alpha Centauri