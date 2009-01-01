В Южной Америке успешно запустили ракету c украинским двигателем, опубликовано видео

Запуск ракеты является частью программы Copernicus, реализуемой Европейским космическим агентством.

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В Южной Америке, 7 марта, с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель легкого класса Vega с украинским двигателем.

Носитель с украинским двигателем вывел на орбиту спутник Sentinel-2B, пишет Arianespace.

Как сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины, старт состоялся во вторник, 7 марта 2017 в 3:49 по киевскому времени.

Комплектация ракеты включала маршевый двигатель РД-843 4-ой ступени, который был разработан и изготовлен в Украине специалистами Конструкторского бюро Южное им. М.К. Янгеля и Южного машиностроительного завода им. Макарова.

Речь идет о запуске ракеты-носителя легкого класса Vega. Указанный пуск стал девятым в рамках программы Vega и первым в 2017 году.

Президент Петр Порошенко отреагировал на запуск ракеты в соцсети.

З космодрому Куру успішно стартувала ракета-носій Vega

Маршовий двигун її 4-го ступеня розроблений і виготовлений в Україні.#GloryToUkraine pic.twitter.com/9ls05os4PP — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 березня 2017 р.

Ракета вывела на орбиту спутник Sentinel-2B европейской программы глобального мониторинга окружающей среды и безопасности Copernicus.

Запуск ракеты является частью программы Copernicus, реализуемой Европейским космическим агентством по инициативе Европейской комиссии.

Масса спутника составляет более 1 тонны, аппарат обеспечивает мониторинг суши и океана.

Напомним, последний запуск ракеты "Вега" с украинским двигателем состоялся 5 декабря.

видео: Alpha Centauri