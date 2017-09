В закрывающихся диппредставительствах России в США спешно сжигали документы, опубликовано видео

В российском консульстве в Сан-Франциско, которое власти США решили закрыть , что-то сжигали в камине, пожарную службу сотрудники учреждения на территорию не пустили.

Об этом сообщает CNBC.

Над консульством РФ в Сан-Франциско, которое власти США решили закрыть, появился черный дым, но пожарную службу сотрудники учреждения на территорию не пустили.

Журналист АP услышал, что люди, которые вышли из здания, сообщили пожарным, что проблем нет и что сотрудники консульства сжигают некие предметы в камине.

Минди Таламадж, пресс-секретарь из отдела пожарной охраны Сан-Франциско, сказала, что отдел получил звонок о дыме и отправил команду для расследования, но определил, что дым идет из дымохода.

"У них в камине огонь", — сказала она.

Талмадж сказала, что она не знает, что они сжигали в день, когда температура в Сан-Франциско уже к полудню поднялась до 35 градусов.

"Это не было случайным, они сжигают что-то в камине", — сказала она.

Кроме того, сотрудники торгового представительства России в Вашингтоне также спешно сжигали на его заднем дворе бумажную документацию.

Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy, разместив в Twitter короткое видео, пишет DW.com.

На съемке видна ограда торгпредства на Коннектикут авеню, за которой разожжен костер. Над пламенем поднимается белесоватый дым.

За несколько часов до этого с помощью болтореза рабочий демонтировал камеры, установленные на заборе вокруг здания.

Кроме того, по свидетельству корреспондентов издания, целый день у здания торгпредства было необычайно оживленно: выезжали и заезжали автомобили, сотрудники переносили коробки и большие пластиковые мешки с вещами.

EXCLUSIVE: Here's the fire in back of about to-be-closed DC Russia trade rep building. @janawinter on the scene. pic.twitter.com/oKoKX2OIBv