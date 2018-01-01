В Зимбабве президента едва не убили на сцене: жуткое видео

Покушение на главу государства по счастливой случайности оказалось неудачным.

В Зимбабве хотели убить президента во время его предвыборного выступления Фото: The Herald-Zimbabwe

Зимбабве 23 июня на митинге с участием президента страны Эммерсона Мнангагви произошел взрыв. Взрывная волна ранила вице-президента, министра окружающей среды и сотрудников службы безопасности.

Как известил Мнангагва в своем Twitter, сам он чудом уцелел и не получил абсолютно никаких повреждений.

По словам президента Зимбабве, взрыв произошел за несколько метров от него. Ранения получили еще несколько человек.

На видео, обнародованном в YouTube, видно, что глава государства после выступления спускается со сцены и в этот момент происходит мощный взрыв.

Добавим, на митинге глава государства выступал как кандидат в президенты на выборах, которые должны состояться в Зимбабве 30 июля.

Напомним, в промзоне Авдеевки Донецкой области командир банды "Пятнашки" самопровозглашенной "ДНР" из России Олег Мамиев (прозвище "Мамай") получил осколочные ранения в голову, которые оказались несовместимыми с жизнью.

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