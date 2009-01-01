В Зимбабве военные задержали "верного друга" Путина

Лидер республики, возможно, договорился о том, чтобы его супруга покинула страну.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя местных военнослужащих, пишет РБК-Украина.
По данным агентства, президентскую чету и чиновника задержали в ходе беспорядков, во время которых военные захватили здание государственной телекомпании ZBC.
Неназванные источники местного издания News24, в свою очередь, утверждают, что зимбабвийский лидер уже договорился о том, чтобы его супруга покинула страну, пока он "готовится уйти в отставку".
Вечером 14 ноября в столице Зимбабве Хараре вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли "ключевые позиции". Происходящее в армии отказались считать военным переворотом, случившееся там назвали "бескровной коррекцией".
В вооруженных силах говорили, что целью бойцов являются злоумышленники вокруг Мугабе, которые совершают преступления, вызывающие социальные и экономические проблемы в государстве, и должны бить привлечены к ответственности.
Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, погибли десятки человек, после случившегося в стране был введен режим чрезвычайного положения, он до сих пор действует.