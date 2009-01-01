В Зимбабве военные задержали "верного друга" Путина

Лидер республики, возможно, договорился о том, чтобы его супруга покинула страну.

Военные в Зимбабве, иллюстрация Reuters

В Зимбабве произошел военный переворот, бойцы уже арестовали президента республики Роберта Мугабе (СМИ называли верным другом главы РФ), его жену Грейс и министра финансов республики Игнатиуса Чомбо.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя местных военнослужащих, пишет РБК-Украина.

По данным агентства, президентскую чету и чиновника задержали в ходе беспорядков, во время которых военные захватили здание государственной телекомпании ZBC.

Неназванные источники местного издания News24, в свою очередь, утверждают, что зимбабвийский лидер уже договорился о том, чтобы его супруга покинула страну, пока он "готовится уйти в отставку".

Вечером 14 ноября в столице Зимбабве Хараре вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли "ключевые позиции". Происходящее в армии отказались считать военным переворотом, случившееся там назвали "бескровной коррекцией".

В вооруженных силах говорили, что целью бойцов являются злоумышленники вокруг Мугабе, которые совершают преступления, вызывающие социальные и экономические проблемы в государстве, и должны бить привлечены к ответственности.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, погибли десятки человек, после случившегося в стране был введен режим чрезвычайного положения, он до сих пор действует.