Вашингтон в течение нескольких часов представит санкционный "кремлевский доклад"

Сообщается также о проекте документа о связях некоторых бизнесменов с российскими властями.
По информации ТАСС, на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что более конкретные факты может предоставить только министерство финансов США.
"Мы действительно ожидаем доклада сегодня", - подчеркнула Сандерс.
Напомним, "кремлевский доклад" - это список должностных лиц, предпринимателей и политиков России, который администрация США намерена представить Конгрессу. В него также запланировано включить государственные компании РФ.
Ранее в США уже заявляли о расширении санкций против России. Тогда в санкционный список был включен ряд российских чиновников.
В России заявили, что США вводит санкции под "надуманным предлогом" с целью оказать давление на страну, а у них есть "право на ответ".