Вашингтон в течение нескольких часов представит санкционный "кремлевский доклад"

Сообщается также о проекте документа о связях некоторых бизнесменов с российскими властями.

В Белом доме готовятся сделать заявление Фото: ob5.ru

Белом доме намерены в ближайшие часы официально обнародовать санкционный список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству России.

По информации ТАСС, на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что более конкретные факты может предоставить только министерство финансов США.

"Мы действительно ожидаем доклада сегодня", - подчеркнула Сандерс.

Напомним, "кремлевский доклад" - это список должностных лиц, предпринимателей и политиков России, который администрация США намерена представить Конгрессу. В него также запланировано включить государственные компании РФ.

Ранее в США уже заявляли о расширении санкций против России. Тогда в санкционный список был включен ряд российских чиновников.

В России заявили, что США вводит санкции под "надуманным предлогом" с целью оказать давление на страну, а у них есть "право на ответ".