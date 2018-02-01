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Вблизи оккупированного Крыма чуть не затонул сухогруз с украинским экипажем

Сегодня, 10:25

Судно принадлежит турецкой судовой компании. 

сухогруз, Берег
1news.az
Вблизи оккупированного Крыма  в акватории Черного моря получил повреждения корпуса молдавский сухогруз "Берг". 

"На расстоянии 16 миль от берега в районе мыса Чауда сухогруз "Берг", флаг Молдова, который следовал из Азовского моря в Турцию, обратился за помощью в порт города Феодосия из-за повреждения борта и набора воды в трюм. В результате чего произошел крен на правый бок", — цитирует РИА Новости "главу" МЧС Крыма Владимира Иванова.

Отмечается, что судно принадлежит турецкой судовой компании. Оно перевозило более 3 тысяч тонн груза.

По его словам, экипаж состоял из 8 граждан Украины, четырех — Азербайджана.

"Судно принадлежит турецкой судовой компании. Груз судна — более 3 тысяч тонн", — добавил Иванов.

К месту бедствия был направлен спасательный катер, который эвакуировал весь экипаж в Феодосию.

Сухогруз стоит на якоре в акватории моря, его судьбу будет решать судовладелец, подытожил собеседник агентства.

 

 

 

 

 

 
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