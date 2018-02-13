Вдова россиянина-наемника, уничтоженного в Сирии: "расстреляли, как крыс подопытных"

Мужчина также воевал на Донбассе на стороне боевиков.

Станислав Матвеев также воевал на стороне боевиков на Донбассе znak.com

Вдова уничтоженного в сирийской провинции Дейр-эз-Зор россиянина-члена частной военной компании "Вагнера" 38-летнего Станислава Матвеева из Асбеста Свердловской области РФ — Елена — рассказала, что наемников "расстреляли, как крыс подопытных".

Ее муж также воевал на Донбассе в 2015–2016 годах на стороне боевиков, о его гибели она узнала 9 февраля от асбестовского "атамана", рассказала женщина в интервью Znak.com.

"Кто-то говорит, что в Ростов (доставят тело — Ред.). Но там еще ДНК-экспертизу должны провести. Кто-то говорит, что сразу в Екатеринбург привезут", — сказала собеседница.

Также вдова на телефоне показала видеосъемку боя, присланную женой другого убитого. "Сомнительно, что это настоящее видео (кажется, это вообще кадры из видеоигры), но у жен погибших сейчас просто нет другой информации", — отметило издание.

"Их просто как собак там расстреляли, как крыс подопытных", — заявила Матвеева.

Ранее западные СМИ писали, что 7 февраля в Сирии в результате авиаудара по проправительственным силам, которые поддерживает РФ, были уничтожены более 200 наемников, среди которых большинство — россияне.