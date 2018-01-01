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Ведущие росСМИ лишили аккредитации в Госдуме из-за секс-скандала

Сегодня, 13:21

На входе в Госдуму у охраны уже появились списки журналистов, которым запрещен вход в здание российского парламента.

Госдума
Госдума РФ лишила аккредитации журналистов из-за Слуцкого. fedpress.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что журналистам тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы в связи с делом депутата Леонида Слуцкого, приостановили аккредитацию.

Как пишет Интерфакс, Володин отметил, что сами принципы аккредитация журналистов в СМИ не менялись.

По его словам, решение СМИ об отказе работать в Госдуме - "это решение руководства информационных холдингов, изданий, это их компетенция, их право".

Как сообщает телеканал "Дождь", в четверг на входе в Госдуму у охраны появились списки журналистов, которым запрещен вход в здание российского парламента.

осле скандального вердикта коммитета по этике одна из самых больших и авторитетных новостных платформ РФ - РБК - объявила о начале бойкота. Позднее к бойкоту присоединились российская газета "КоммерсантЪ"телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", газета "Коммерсант", телеканал RTVI и другие.
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СМИ, Леонид Слуцкий, Дума, Госдума РФ, домогательства, аккредитация, Вячеслав Володин
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