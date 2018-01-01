Ведущие росСМИ лишили аккредитации в Госдуме из-за секс-скандала

На входе в Госдуму у охраны уже появились списки журналистов, которым запрещен вход в здание российского парламента.
Как пишет Интерфакс, Володин отметил, что сами принципы аккредитация журналистов в СМИ не менялись.
По его словам, решение СМИ об отказе работать в Госдуме - "это решение руководства информационных холдингов, изданий, это их компетенция, их право".
Как сообщает телеканал "Дождь", в четверг на входе в Госдуму у охраны появились списки журналистов, которым запрещен вход в здание российского парламента.
осле скандального вердикта коммитета по этике одна из самых больших и авторитетных новостных платформ РФ - РБК - объявила о начале бойкота. Позднее к бойкоту присоединились российская газета "КоммерсантЪ", телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", газета "Коммерсант", телеканал RTVI и другие.