Ведущие росСМИ лишили аккредитации в Госдуме из-за секс-скандала

На входе в Госдуму у охраны уже появились списки журналистов, которым запрещен вход в здание российского парламента.

Госдума РФ лишила аккредитации журналистов из-за Слуцкого. fedpress.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что журналистам тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы в связи с делом депутата Леонида Слуцкого , приостановили аккредитацию.

Как пишет Интерфакс, Володин отметил, что сами принципы аккредитация журналистов в СМИ не менялись.

По его словам, решение СМИ об отказе работать в Госдуме - "это решение руководства информационных холдингов, изданий, это их компетенция, их право".

Как сообщает телеканал "Дождь", в четверг на входе в Госдуму у охраны появились списки журналистов, которым запрещен вход в здание российского парламента.

осле скандального вердикта коммитета по этике одна из самых больших и авторитетных новостных платформ РФ - РБК - объявила о начале бойкота. Позднее к бойкоту присоединились российская газета "КоммерсантЪ", телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", газета "Коммерсант", телеканал RTVI и другие.