Великобритании теперь будет легче выявить "грязные" деньги чиновников из Украины

Каждые 4 из 10 элитных квартир или домов в Лондоне могут быть приобретенными за "грязные" деньги, выведенные, в том числе и из Украины.

В Великобритания начал действовать закон, который упрощает процедуру привлечения к ответственности нынешних и бывших чиновников, в том числе и из Украины, за приобретение на территории страны, прежде всего, элитной недвижимости за "грязные" деньги.

Согласно закону, британские правоохранители теперь могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 тысяч фунтов стерлингов приобретены "политически значимыми лицами", в частности, через подставных лиц, на деньги из оффшорных компаний или за наличные неизвестного происхождения, пишет Deutsche Welle.

"Политически значимыми лицами" считаются политики, в том числе депутаты разных уровней, бывшие и действующие госслужащие, а также должностные лица государственных предприятий. Действие закона также распространяется и на связанных с этими "политически значимыми лицами", в частности на родственников и помощников. Имущество может быть конфисковано в случае, если происхождение средств так и не докажут. Конфискованное добро может попасть как в британскую казну, так и в казну страны, что докажет – средства выводились именно из ее бюджета.

В Transparency International UK отмечают, что каждые 4 из 10 элитных квартир или домов в Лондоне могут быть приобретенными за коррупционные деньги, выведенные из других стран. А в целом организация имеет информацию о подозрительных покупках лондонской недвижимости на более чем 4 миллиарда фунтов.

Предметом расследования могут стать также обучение детей политиков, в частности и из Украины, в Великобритании, отдых, лечение и тому подобное.

По данным Национального агентства Великобритании по вопросам борьбы с преступностью (National Crime Agency), в Соединенном королевстве ежегодно отмывают до 90 миллиардов фунтов стерлингов.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз не удовлетворен процессом борьбы с коррупцией в Украине.