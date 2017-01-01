Великобритания грозит Facebook и Twitter санкциями за вмешательство РФ в референдум по Brexit

Запрос на получение информации вызвал "неадекватную" реакцию соцсетей.
Если данные не будут предоставлены в указанный срок, против соцсетей введут санкции, заявил председатель парламентского комитета по делам культуры, СМИ и спорта парламента Великобритании Дамьен Коллинз.
По словам политика, запрос на получение информации вызвал "неадекватную" реакцию соцсетей, сообщает The Guardian.
"Нужно тщательно изучить процедуры, которыми пользуются компании типа Facebook, чтобы помочь им находить источники дезинформации, в том числе политически мотивированной, которая поступает из другой страны", — сообщил Коллинз.
Напомним, ранее Британия и Евросоюз договорились о плате за Brexit .