Великобритания грозит Facebook и Twitter санкциями за вмешательство РФ в референдум по Brexit

Запрос на получение информации вызвал "неадекватную" реакцию соцсетей.

В Великобритании Facebook и Twitter грозят санкциями Reuters

До 18 января владельцам Facebook и Twitter дали время для предоставления подробной информации о том, как Российская Федерация с помощью этих социальных сетей вмешивалась в референдум по Brexit.

Если данные не будут предоставлены в указанный срок, против соцсетей введут санкции, заявил председатель парламентского комитета по делам культуры, СМИ и спорта парламента Великобритании Дамьен Коллинз.

По словам политика, запрос на получение информации вызвал "неадекватную" реакцию соцсетей, сообщает The Guardian.

"Нужно тщательно изучить процедуры, которыми пользуются компании типа Facebook, чтобы помочь им находить источники дезинформации, в том числе политически мотивированной, которая поступает из другой страны", — сообщил Коллинз.

Напомним, ранее Британия и Евросоюз договорились о плате за Brexit .