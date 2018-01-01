Великобритания обнародовала стратегию выхода из Евросоюза

Политика предусматривает, что отношения с ЕС будут базироваться на взаимовыгоде сотрудничества и взаимоуважении суверенитетов

Правительство Великобритании опубликовало стратегию по "брекситу", в которой представлено видение будущих отношений с ЕС.

Как передает передает kommersant.ru со ссылкой на документ, согласно документу, в дальнейшем отношения с ЕС будут базироваться на взаимовыгоде сотрудничества и взаимоуважении суверенитетов.

"Мы покидаем ЕС, но остаемся в Европе", - говорится в документе.

Среди перечисления того, что будет реализовано в ходе "мягкого Брексита" - обоюдный доступ товаров к рынкам, сохранение рабочих мест, создание новых возможностей на рынке услуг, Для этого Лондон предлагает установить зону свободной торговли.

Читайте также СМИ узнали о связях главного спонсора Brexit с Россией

Напомним, в понедельник, 9 июля, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку.

"Сегодня премьер-министр Тереза Мэй приняла отставку Бориса Джонсона с должности министра иностранных дел. О его преемнике будет объявлено в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Бориса за его работу", - заявил официальный представитель Даунинг-Стрит.

Джонсон стал вторым министром, покинувшим свой пост на фоне объявления правительством страны деталей плана о выходе из состава ЕС. Джонсон критиковал вариант "мягкого Brexit", который в итоге был одобрен британским правительством. План предусматривает, в частности, сохранение зоны свободной торговли для товаров и разработку упрощенного таможенного порядка с ЕС.

Ранее по этой же причине - несогласию с политикой "мягкого Brexit" - свой пост покинул министр Великобритании по делам выхода из Европейского союза Дэвид Дэвис.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram