Венгрия обвинила Украину в "фейковой пропаганде"

Венгерская политика не продиктована третьей стороной, утверждает глава МИД страны.

Петер Сийярто обвинил Украину в "фейковой пропаганде" УНИАН

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто назвал заявления властей Украины о том, что венгерская политика продиктована третьей стороной, пропагандой.

Чиновник призвал "украинских друзей прекратить фейковую пропаганду", пишет Европейская правда со ссылкой на его слова в кулуарах встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Я должен отбросить пропаганду украинского государства, их заявления о том, что наша политика продиктована кем-то другим… категорически отвергаю то, что наши действия диктует третья сторона…", — отметил он.

Ранее Петер Сийярто говорил, что Венгрия будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не "восстановит в правах национальные меньшинства". Министр говорил, что по правам, в частности, "ударил" закон об образовании.

Позже заместитель министра иностранных дел украинского государства Василий Боднар сказал, что агрессивная риторика Венгрии не соответствует интересам самого Будапешта, поэтому демонстрирует заказной характер.

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