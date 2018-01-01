Венгрия обвинила власти ЕС: в приоритете права мигрантов, а не закарпатских венгров

Венгерские власти ожидают, что Брюссель предпримет решительные шаги по защите прав венгров, живущих на Закарпатье, отметил Сийярто.

Власти ЕС считают права мигрантов важнее прав закарпатских венгров, полагает Петер Сийярто УНИАН

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что сейчас Брюссель (власти Евросоюза) считает права мигрантов более важными, чем права венгров, которые живут в Закарпатской области Украины.

Венгерские власти ожидают, что "Брюссель предпримет решительные шаги по защите существующих прав закарпатских венгров", рассказал он на брифинге в Будапеште, пишет Mukachevo.net.

"Сейчас Брюссель считает, что права мигрантов являются более важными, чем права венгров, живущих на Закарпатье, и я считаю, что это очень позорная картина, которую было бы хорошо, чтобы Брюссель опроверг", — отметил чиновник.

Ранее Петер Сийярто говорил, что Венгрия будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не "восстановит в правах национальные меньшинства". Министр говорил, что по правам, в частности, "ударил" закон об образовании.

Позже заместитель министра иностранных дел украинского государства Василий Боднар сказал, что агрессивная риторика Венгрии не соответствует интересам самого Будапешта, поэтому демонстрирует заказной характер.

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