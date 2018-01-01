Венгрия ветировала заседание комиссии Украина-НАТО на саммите в Брюсселе

По информации украинской стороны, встреча на высшем уровне в ближайшее время не будет проведена.

Заседание Украина-НАТО на министерском уровне заблокировано Венгрией УНИАН

Заседание комиссии Украина – НАТО в рамках саммита Альянса в Брюсселе 11-12 июля не состоится из-за блокировки со стороны Венгрии

"К сожалению заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств не будет проведено во время заседания саммита", - цитирует Интерфакс вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, из-за блокировки Венгрией, скорее всего, в ближайшем обозримом будущем заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне провести не удастся.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что в рамках саммита будет проходить заседание Украина-Грузия-НАТО, во время которого будет проведена предметная дискуссия со странами-членами альянса по противодействию угрозам.

Как ранее сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Украина уже выполнила одно из трех требований его страны для отмены ее вето на проведение заседания комиссии украинское государство-НАТО.

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