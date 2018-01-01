Венгрию могут исключить из Евросоюза. Названы причины

Под сомнение дальнейшие перспективы членства Венгрии в Европейском союзе поставили в Люксембурге.

Венгрия отказывается принимать на своей территории беженцев Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн не исключает сценария принудительного выхода Венгрии из состава ЕС.

Причиной радикальных мер может стать категорический отказ страны принимать беженцев. Об этом дипломат рассказал в интервью Magyar Nemzet.

"Я не понимаю. О толпах мигрантов нет ни слова! Речь идет о солидарности с Грецией и Италией", - акцентировал он.

По словам Ассельборна, позиция нынешней венгерской власти противоречит принципам Евросоюза. Ранее страна взяла на себя обязательства выполнить квоту и принять на свою территорию 1500 нелегальных мигрантов.

"Я не хочу критиковать чью-то политику, но должен обратить внимание на опасности. Я являюсь министром иностранных дел в течение четырнадцати лет, но Европейскому союзу никогда не приходилось защищать свои собственные принципы. Мы на очень опасной дороге", - сказал Ассельборн.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на интервью Ассельборна Der Tagesspiegel, в котором последний подверг резкой критике венгерский законопроект о запрете неправительственных организаций, которые поддерживают миграцию. В ответ венгерский чиновник назвал коллегу из Люксембурга идиотом.