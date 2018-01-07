"Вернуть пол-страны". В Москве взбесились по поводу советской Украины и оккупации

Первым прокомментировал предложение считать времена УССР периодом оккупации Украины представитель Госдумы.

Государственная Дума РФ VistaNews

Украина обязана подготовиться к отказу от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других переданных ей во времена СССР - в том случае, если официальный Киев признает " оккупацией " период нахождения страны в составе советского государства.

С таким заявлением выступил руководитель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, сообщает агентство "РИА Новости".

"Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины", — сказал он.

Напомним, ранее руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объяснил, почему период пребывания Украины в составе СССР является оккупацией.